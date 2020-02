Vídeo sobre venda de crianças e órgãos em Manaus é investigado

A polícia informou que teve acesso ao vídeo e que está investigando | Foto: Divulgação

Manaus - A Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) está investigando a veracidade de um vídeo que circula nas redes sociais sobre uma negociação de compra de crianças e tráfico de órgãos.

O vídeo, supostamente, teria sido gravado na praia da Ponta Negra , Zona Oeste de Manaus. Um homem, que diz ser de naturalidade africana, fala com naturalidade e explica para dois “clientes” como funciona o esquema criminoso e negocia valores.

“Tenho muito conhecimento na Síria. Quando a pessoa me faz um pedido eu aciono um mafioso do Afeganistão. Em seguida, ele adiciona e vem como refugiado. Chegando aqui [Brasil] já tem que fazer toda documentação”, revela o suspeito.

Uma mulher, que seria uma das clientes, questiona o valor de uma criança. “Eu quero uma criança que já entenda. Então, eu dando R$ 3.800 você me dar o bebê e eu me responsabilizo com a documentação”, negocia a mulher.

Mais detalhes de como funciona o processo de tráfico de crianças são explicados no vídeo.

“Como sou da África é mais fácil de manter essas crianças no país, mas é uma coisa ilegal. Quando chega aqui [Brasil], o pai ou a mãe tem que naturalizar e solicitar a cidadania da criança”, explicou.

Em um segundo trecho do vídeo, a conversa fica ainda mais chocante, um homem pergunta sobre órgãos humano.

“A gente ficou sabendo que você consegue um órgão também. Eu só preciso de um pulmão, só isso. Mas é de gente morta, né? Ou vocês vão matar para poder me dar o pulmão? ”, questiona.

Em resposta, o suspeito zomba das vítimas. “Vai ser um pulmão de qualquer trouxa, pode ser da Síria? ”, finalizou.

Caso Erlon

Internautas estão associando o vídeo ao caso do pequeno Erlon Gabriel , um menino de apenas dois anos, que desapareceu no dia 6 deste mês enquanto brincava em frente de casa, localizada na rua 7 da Comunidade União da Vitória, no bairro Tarumã-Açú, Zona Oeste.

Conforme depoimentos de Maria Dias, de 36 anos, mãe de Gabriel, os vizinhos falaram que viram um veículo de cor preta rondando a área antes do desaparecimento da criança.

O caso continua sendo investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. O Ministério Público do Amazonas (MPAM), por meio do Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos (PLID), está auxiliando nas investigações do desaparecimento.

Veja o vídeo