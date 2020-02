'Carlinhos' e 'Coreano' são presos com arma e drogas no Petrópolis

Carlos e Patrick são integrantes do Comando Vermelho (CV) | Foto: Divulgação

Manaus - O detento do regime semiaberto Carlos Eduardo Chaves Maia, de 20 anos, o “Carlinhos” e Patrick Furtado Ferreira, de 18 anos, o “Coreano”, foram presos após uma abordagem policial na rua Um, do bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus. A dupla estava vendendo drogas em um escadão, quando os policiais chegaram. “Coreano” ainda apontou uma arma para a polícia e acabou sendo baleado. A dupla é integrante da facção criminosa Comando Vermelho (CV) .

Conforme a capitã Leyrilane de Souza, após ver o colega baleado, “Carlinhos” deitou no chão e se entregou. Com ele foi apreendida uma pochete com 40 trouxinhas de drogas, dinheiro trocado e balança de precisão. Já o revólver calibre 38, com seis munições, sendo duas deflagradas, foi apreendido com Patrick.

Após a prisão, os policiais socorreram “Coreano” - que foi conduzido ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus. Patrick ainda não tinha passagem pela polícia. Já “Carlinhos” é monitorado por tornozeleira eletrônica e tem passagem pelo crime de tráfico de drogas e roubo.

Com o suspeito foi apreendida uma pochete com 40 trouxinhas de drogas, dinheiro trocado e balança de precisão | Foto: Suyanne Lima

Carlos foi conduzido ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis. Já Patrick continua no hospital sob custódia da polícia e deverá ser apresentado após receber alta.