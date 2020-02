Jovens são baleados na Compensa: CV pode estar por trás de ataque

Manaus – Três pessoas, sendo uma adolescente de 13 anos e dois jovens, de 21 e 22 anos, foram baleados, na noite desta terça-feira (11), por volta das 21h, em ruas distintas do bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus. Os atiradores estavam fortemente armados e atiraram de dentro de um carro, modelo Siena, de cor vermelha e placas ainda não identificadas.

Informações preliminares apontam que Vinícius dos Santos, de 21 anos, foi baleado na rua São José. Já Osvaldo Araújo Lopes, de 22 anos, foi baleado com um tiro nas nádegas na rua 21 de Julho.

As vítimas foram conduzidas ao SPA Joventina Dias | Foto: Bianca Ribeiro

Segundo a polícia, os suspeitos saíram atirando aleatoriamente pela travessa São José, seguiram pela rua São José e foram até a rua 21 de junho. Alice Alves de Souza, de 13 anos, estava fazendo tarefa escolar, na frente da casa onde mora, na travessa São José, foi atingida por uma bala perdida. O projétil atingiu a coxa da garota.

O ataque criminoso pode ter sido orquestrado por integrantes do Comando Vermelho (CV) - que ameaçaram tomar as bocas de fumo do local que pertencem à Família do Norte (FDN).

Todas as vítimas foram conduzidas ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias, na Compensa. Ainda não há informações sobre o estado de saúde deles. Alice foi transferida para uma unidade hospitalar não informada.

*Com informações do repórter Daniel Landazuri

Veja a reportagem em vídeo realizada no hospital: