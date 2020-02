Homens armados invadem casa e amarram família durante assalto no Manoa

Os suspeitos resolveram invadir a residência, o tomar conhecimento sobre o alto valo encontrado na casa | Foto: Divulgação

Manaus - Na madrugada desta quarta-feira (12), por volta de 4h, quatro criminosos armados invadiram uma residência e amarraram a família. Eles vasculhavam o imóvel em busca de uma alta quantia de dinheiro, que supostamente estaria na casa.

O crime ocorreu no bairro Manoa , Zona Norte da cidade. Ao tomar conhecimento sobre os valores, os suspeitos resolveram invadir a residência. No entanto, não encontraram o dinheiro.

Eles fugiram levando um celular e uma quantia de R$ 50, em um veículo de modelo Peugeot, de cor branca e placa não identificada. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Durante a noite de terça-feira (11), um homem de 44 anos deu entrada no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, após ter sido atingido com golpes de faca em uma praça no bairro Glória, Zona Oeste da capital.

Na unidade hospitalar, a vítima informou que havia se envolvido em uma briga com um suspeito identificado apenas como “Platiny”, que, após desferir os golpes, fugiu.

O homem recebeu o atendimento emergencial e após os procedimentos, recebeu alta médica.