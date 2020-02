Bebê de 3 meses morre em SPA e mãe é presa por suspeita de maus-tratos

A bebê morreu após dar entrada no SPA do Alvorada | Foto: Arquivo/ET

Manaus – Uma bebê de 3 meses de idade morreu, na noite de terça-feira (11), por volta de 21h30, após dar entrada no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus, com sinais de maus-tratos. A mãe da vítima, identificada como Giselma Ferreira da Silva, de 36 anos, foi flagranteada por maus-tratos na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).

Segundo a Polícia Civil, a criança deu entrada no SPA com diversos hematomas pelo corpo, além de estar desnutrida. A bebê era anêmica e também estava com sarnas. Mais de 80% do corpo da vítima estava com assaduras .

O laudo do Instituto Médico Legal (IML) trata o caso como morte súbita de causa indeterminada.

A delegada Joyce Coelho, titular da Depca, explicou que os procedimentos cabíveis foram adotados na unidade policial e a mãe da bebê passará por audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva, Reis, no bairro São Francisco, Zona Sul de Manaus.