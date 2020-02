Mulher é presa aplicando golpes de facilitação de consórcio em Manaus

Manaus - Giovana Pinheiro do Amaral, de 51 anos, foi presa na manhã desta quarta-feira (12), por volta das 10h, no conjunto Monte Sinai, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, em cumprimento a mandado de prisão preventiva por estelionato. A mulher é suspeita de aplicar golpes de facilitação de consórcio na capital.

O delegado Aldeney Goes, titular da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd), explicou que Giovana atuava em frente a uma loja de motocicletas dentro de um supermercado na avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste de Manaus, abordando clientes que saiam do local.

“Ela chegava nas vítimas e falava que teria como facilitar que o cliente fosse sorteado em um consórcio de motocicletas caso ele pagasse uma quantia entre R$1,5 e 1,8 mil. Duas vítimas, no desespero de terem um veículo, acabaram pagando esses valores e saindo no prejuízo. Quando eles a procuravam, Giovana já havia sumido do local”, disse Goes.

O delegado destacou que pelo menos dez pessoas registraram ocorrências com as mesmas características em unidades policiais da capital. A mulher continuará sendo investigada para apurar se há outras vítimas do golpe.

Giovana foi indiciada por estelionato e, após os procedimentos cabíveis na Derfd, será levada para audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch Reis, no bairro São Francisco, Zona Sul de Manaus.