Suspeito com drogas é detido no residencial Viver Melhor 1

Manaus - Uma equipe do Regimento de Policiamento Montado da Polícia Militar (RPMon), na segunda-feira (10), por volta das 20h, deteve um homem com drogas e aparelhos celulares, na área do residencial Viver Melhor I, bairro Santa Etelvina, zona norte de Manaus.

A ocorrência se deu durante patrulhamento de segurança, quando os policiais avistaram um homem em atitude suspeita nas proximidades do bloco 318, quadra 43. Na abordagem ao suspeito, foram encontrados em sua mochila entorpecentes e dinheiro.

Questionado sobre o material, ele informou que havia mais drogas em uma lixeira próxima do apartamento onde reside. Dirigindo-se ao local indicado por ele, juntamente com o suspeito, os policiais encontraram, camuflados em um saco de lixo dois aparelhos celulares, uma balança de precisão, uma porção média de, supostamente, maconha, uma porção média de, supostamente, cocaína e 140 trouxinhas de, supostamente oxi.

Diante do flagrante, o suspeito recebeu voz de prisão, sendo conduzido ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para procedimentos cabíveis.

*Com informações da assessoria