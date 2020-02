Rocam impede ataque do CV contra FDN e apreende arsenal na Compensa

Equipe da Rocam apresentou o armamento no 19º DIP | Foto: Daniel Landazuri

Manaus - Policiais da Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) apresentaram o arsenal que foi apreendido no bairro da Compensa, na Zona Oeste de Manaus, na noite desta quarta-feira (12), após um confronto que resultou na morte de Vinícius Coelho dos Santos, de 22 anos . No total, foram apreendidas sete armas de fogo, coletes balístico, dois rádios comunicadores, máscaras balaclava e dezenas de munições.

Conforme os policiais, todo armamento pertencia a integrantes do Comando Vermelho (CV), que estavam se preparando para atacar as últimas "bocas de fumo" da facção criminosa Família do Norte (FDN).

"Recebemos a denúncia anônima de que vários suspeitos estavam reunidos em um casa localizada no final do beco 28 de Agosto. Eles estavam se preparando para atacar os rivais. Fizemos incursões no local e quando tentamos nos aproximar, nós fomos surpreendidos com tiros. Após uma intensa troca de tiros, um deles foi baleado e o restante do grupo fugiu", informou o tenente Mascarenhas.

Armas seriam usadas em novo confronto entre grupos rivais | Foto: Daniel Landazuri

Entre as armas apreendidas está uma espingarda, calibre 12, com seis munições intactas. Uma pistola 380 e uma pistola ponto 40. Três revólveres calibre 38 e um revólver calibre 32. Além de, pelo menos, quatro coletes balísticos com chapas de aço, mesmo material utilizado nos acessórios da polícia. Eles também estavam com dois rádios comunicadores.

O tenente ressalta que o socorro do suspeito ferido aconteceu dentro dos procedimentos cabíveis.

"Foi um forte confronto. Os suspeitos se dispersaram e não sabíamos se tinha alguém ferido. Somente depois que apreendemos todo material é que descobrimos que tinha o rapaz baleado. Vimos ele em via pública e levamos para o hospital", disse Mascarenhas.

Todo armamento e acessórios ilícitos foram levados para o 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o caso foi registrado. Vinicius foi levado para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, onde não resistiu e morreu na unidade de saúde. O corpo dele foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

Entre as armas apreendidas está uma espingarda, calibre 12 | Foto: Daniel Landazuri

Expansão de território

Os últimos dias estão sendo tensos na cidade de Manaus, devido ao projeto da facção criminosa CV em tomar todos os territórios de vendas de drogas pertencentes FDN . Ameaças, assassinatos, insegurança e pichações pelas paredes de bairros de Manaus com a sigla CV dão o tom ao objetivo da organização nascida e criada nos morros cariocas.

Veja a live feita na apresentação do armamento