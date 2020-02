Homem sai para comprar pão e é morto por pichadores do CV na Compensa

Mãe da vítima falou com a imprensa | Autor: Kennedson Paz

Manaus - Após sair de casa para comprar pão, Wallemberg Vieira Bello, de 31 anos, foi executado com mais de 15 tiros no beco da paz, nas proximidades da rua Natal, bairro Compensa 2 , Zona Oeste da cidade.

Informações preliminares dão conta que a vítima se deparou com suspeitos, que estavam pichando os muros do beco com a sigla da facção criminosa Comando Vermelho (CV). Eles teriam sido os autores dos disparos.

“Eu como mãe fiz tudo o que pode. Eu avisava para ele, meu filho cuidado com esse pessoal. Nós mães fazemos o impossível pelos nossos filhos, mas eles escolhem o caminho errado e a resposta é essa”, disse aos prantos Francisca das Chagas, de 55 anos, mãe de Wallemberg.

Os criminosos mataram Wallemberg com 15 tiros | Foto: Kennedson Paz

Conforme a mulher, Wallemberg era usuário de drogas, mas ela acredita que o filho não estava em dívida com o crime organizado e sim no local e na hora errada.

Investigadores da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) estiveram no local para levantar informações e apurar o assassinato.

Pelas características do crime e a quantidade de tiros, a suspeita é que seja realmente uma execução relacionada ao tráfico de drogas.

Muros pichados

Os muros do beco, onde aconteceu o crime, estão pichados com várias referências à facção e o líder bando, o narcotraficante Gelson Carnaúba, o "Mano G". "CV-AM", "TD2" e "Tropa do Mano G" pode ser notado no local.

Muros pichados com referências à facção e ao "Mano G" | Foto: Kennedson Paz

Outra ação criminosa na Compensa

Durante a noite de quarta-feira (12), policiais da Ronda Ostenciva Cândido Mariano (Rocam) impediram o confronto entre facções criminosas na Compensa.

Na ação, um dos suspeitos morreu ao trocar tiros com os policiais. No total, foram apreendidas sete armas de fogo, coletes balísticos, máscaras balaclavas e dezenas de munições.