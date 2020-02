Vídeo flagra traficantes do CV pichando território da FDN na Compensa

Antes da execução, os criminosos deixaram a marca do Comando Vermelho | Foto: Kennedson Paz

Manaus – Um vídeo, que está circulando em redes sociais nesta quinta-feira (13), filmado por integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV) , flagrou o momento em que traficantes pichavam as siglas da facção e do líder deles, o narcotraficante Gelson Carnaúba, com as descrições: "CV-AM", "Mano G", "TD2" e "Tropa do Mano G", no beco da Paz, no bairro Compensa , Zona Oeste de Manaus. Mas o que mais chama a atenção no vídeo é o momento da execução de Wallemberg Vieira Bello , de 31 anos, morto com aproximadamente 22 tiros, naquele local, nesta manhã.

São pelo menos cinco criminosos nas imagens, que aparentam ter chegado apenas para marcar o território com pichações . Enquanto uns ficam vigiando o local, os comparsas deixam as marcas nas paredes do beco. Em determinado momento, eles são surpreendidos pela presença de Wallemberg, que é recebido com uma “rajada de tiros” (um total de 22 tiros). Após a execução, os criminosos fogem pelas vielas do beco.

A morte de Wallemberg e as pichações na Compensa podem ser mais um degrau enfrentado para tomar todos os territórios que estavam sob o poder da Família do Norte , dentre eles o berço de “Zé Roberto”, a Compensa. Queima de fogos esta semana oficializam as conquistas dos integrantes do CV.

Conforme a mãe de Wallemberg, ele era usuário de drogas, mas ela acredita que o filho não estava em dívida com o crime organizado e sim no local e na hora errada.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

Veja o vídeo que flagrou a execução de Wallemberg: