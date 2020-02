21 pessoas presas e 11 armas apreendidas no Amazonas

Manaus - Durante patrulhamento ostensivo realizado na quarta-feira (12) e madrugada de hoje (13), a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) prendeu 21 pessoas e apreendeu dois adolescentes envolvidos em crimes de roubo, estupro, tráfico de drogas porte ilegal de arma e crime ambiental. As ocorrências foram registradas em dez bairros da capital e quatro municípios do interior do estado.

As ações resultaram na apreensão de 11 armas de fogo, 36 munições, 669 trouxinhas de entorpecentes e duas motocicletas que estavam com restrição de roubo e fruto.

As ações resultaram na apreensão de 11 armas de fogo, 36 munições, 669 trouxinhas de entorpecentes | Foto: Divulgação/SSP-AM

Na noite de quarta-feira, policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) prenderam um homem de 20 anos pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. O suspeito foi detido no beco 28 de Agosto, bairro Jorge Teixeira, zona leste. Com o homem, foram encontradas sete armas de fogo, 36 munições e três coletes balísticos. O homem foi levado ao 19ª Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi autuado em flagrante.

Na rua Frei José dos Inocentes, bairro Centro, policiais militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam um homem de 26 anos pelo crime de estupro de vulnerável. De acordo a polícia, o suspeito se aproximou de uma menina de 9 anos e passou as mãos nas partes íntimas da criança. Testemunhas avistaram o crime e acionaram a Polícia Militar. O homem autuado em flagrante na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA).

Policiais militares da Força Tática prenderam três homens de 28, 29 e 42 anos pelos crimes de roubo. Os suspeitos foram presos rua Barreirinha, bairro São José, zona leste. Com o trio, foi encontrado um simulacro e cinco celulares roubados. Segundo os policiais militares, o homem de 42 anos tem passagem pelo crime de homicídio, e o homem de 28 anos tem passagem pelo crime de roubo.

Com o trio, foi encontrado um simulacro e cinco celulares roubados | Foto: Divulgação/SSP-AM

Ainda no bairro São José, um homem de 19 anos foi preso por policiais da 9ª Cicom em posse de 55 trouxinhas de oxi, um celular e uma balança de precisão. O homem foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Na rua Oriente, comunidade da Sharp, bairro Tancredo Neves, zona leste, policiais da 25ª Cicom apreenderam um adolescente de 15 anos com três porções de maconha e cinco trouxinhas de oxi. O menino foi conduzido à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), onde foi autuado em flagrante por ato análogo ao crime de tráfico de drogas.

Interior

No município de Fonte Boa (a 678 quilômetros de Manaus), policiais militares prenderam um homem apontado como autor do crime de estupro de vulnerável. Conforme a polícia, o suspeito abusou sexualmente da filha, uma menina de 6 anos, na noite de quarta-feira. A mãe da vítima foi quem denunciou o crime ao conselho tutelar da cidade que, em seguida, acionou uma guarnição. O crime aconteceu na noite de ontem (12/02), e o homem foi levado transferido para delegacia do município de Tefé.

Em Presidente Figueiredo, policiais militares prenderam um homem por envolvimento com o tráfico de drogas. Com o suspeito, foram encontradas 59 trouxinhas de entorpecentes.

Com o suspeito, foram encontradas 59 trouxinhas de entorpecentes. | Foto: Divulgação/SSP-AM

O 3º Grupamento de Polícia Militar (GPM) do município de Maraã (distante 634 quilômetros da capital) prendeu um homem que estava transportando 989 quilos de pirarucu. O produto foi apreendido e apresentado no 60° DIP.

Veículos

Motocicleta: Honda CG 150, cor preta, placa LQI-7D83

Motocicleta: Honda, cor preta, placa OAG -6048

*Com informações da assessoria