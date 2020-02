Em 5º ataque na Compensa, 'Bisteca' morre com um tiro no abdômen

tingindo apenas com um tiro no lado direito do abdômen, a vítima morreu no SPA Joventina Dias | Foto: Divulgação

Manaus - Erivan Cruz Guedes, conhecido como "Bisteca", de 42 anos, morreu no fim da tarde desta quinta-feira (13), após ser baleado no beco Santa Rita, bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus. Não há muitas informações sobre as circunstâncias do crime.

Conforme policiais da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), por volta das 18h, a vítima deu entrada, já ferida, no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias.

Atingindo apenas com um tiro no lado direito do abdômen, 'Bisteca' não resistiu e morreu na unidade de saúde. O corpo dele deve ser removido para o Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar a autoria e motivação do crime.

Ataques no bairro

Considerada o berço da facção criminosa Família do Norte (FDN), o bairro da Compensa vem sofrendo constantes ataques de membros do Comando Vermelho (CV), que tentam dominar os territórios do tráfico de drogas na localidade.

Em menos de três dias ocorreram cinco ataques, que resultaram em três mortos e três feridos, incluindo a morte de "Bisteca"

Na manhã desta quinta, Wallemberg Vieira Bello, de 31 anos, foi executado com aproximadamente 22 tiros no beco da Paz , nas proximidades da rua Natal, bairro Compensa 2, Zona Oeste da cidade.

Já na noite da ultima terça (11), três pessoas, sendo uma adolescente de 13 anos e dois jovens, de 21 e 22 anos, foram baleados em ruas distintas do bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus. Os atiradores estavam fortemente armados e atiraram de dentro de um carro, modelo Siena, de cor vermelha e placas ainda não identificadas.

Confronto Rocam