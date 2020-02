‘Fiquei com pena dele’, diz vítima sobre ladrão baleado por justiceiro

A dupla estava nessa motocicleta, que foi apreendida | Foto: Suyanne Lima





Manaus - Uma mulher de 35 anos, que preferiu não se identificar, conversou com a reportagem do Em Tempo, na noite dessa quinta-feira (13), minutos após ser assaltada por uma dupla, e contou que sentiu pena do criminoso que tentou assaltá-la e foi baleado por um "justiceiro". O crime ocorreu por volta de 18h30, na avenida Governador José Lindoso, Zona Centro-Sul de Manaus. O comparsa conseguiu fugir.

A vítima disse que estava indo para o supermercado com a irmã de 32 anos, quando a dupla surgiu em uma motocicleta, modelo Honda Pop, de cor branca, e anunciou o roubo.

“Eles pediram para que eu passasse o celular e não gritasse. Caso o contrário, eles iriam atirar contra a gente. Entreguei meu celular e eles fugiram. Poucos metros depois, passou um homem em uma motocicleta e começou a atirar neles. Um deles caiu ferido, já o outro correu para uma mata”, disse.

A mulher explicou que o criminoso baleado ainda ficou consciente mesmo ferido e disse ter 14 anos. “Fiquei com pena dele, tem só 14 anos”, declarou.

O jovem foi socorrido e encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste de Manaus. Já o comparsa não foi localizado mesmo após buscas na área.

A vítima formalizou um Boletim de Ocorrência no 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e o caso será investigado pela Polícia Civil.