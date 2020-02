PM detém trio com celulares e simulacro de arma no São José

Material aprendido com os suspeitos | Foto: Divulgação/PMAM





Manaus - Policiais militares da Força Tática detiveram, na noite de quarta-feira (12), três homens, de 28, 29 e 42 anos de idade, suspeitos de roubo e em posse de um simulacro de arma de fogo, no bairro São José, zona leste de Manaus. Com eles foram apreendidos cinco aparelhos celulares de diversas marcas e um simulacro de arma de fogo do tipo pistola, além de um veículo Gol prata.

A ação ocorreu por volta das 22h, quando a guarnição realizava patrulhamento e recebeu denúncia, via rádio, informando que três pessoas em um veículo Gol, de cor prata, estava efetuando roubos a transeuntes nas proximidades da rotatória do São José. De imediato, a equipe passou a procurar pelos suspeitos, até encontrar um veículo com as características informadas na rua Barreirinha do São José.

Na ocasião, os policiais deram voz para estacionar o veículo e efetuaram abordagem dos suspeitos. Na revista pessoal, não foi encontrado nada ilícito, mas no interior do veículo foram encontrados vários celulares, escondidos sob o banco do motorista, juntamente com o simulacro de arma.

Diante do flagrante, os policiais detiveram os três homens, que foram conduzidos, juntamente com o veículo que utilizavam e os materiais apreendidos, ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis. Mais tarde, foi constatado que dois dos suspeitos já possuíam passagem pela polícia por roubo e homicídio.

*Com informações da assessoria