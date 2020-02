Suspeito tenta fugir, mas acaba preso com arma pela PM no Amazonas

| Foto: Divulgação

Manaus - A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) prendeu um homem de 24 anos por porte ilegal de arma de fogo. O suspeito foi detido por policiais do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM), por volta das 9h desta quinta-feira (13), em Tefé (a 522 km de Manaus, em linha reta).

O detido estava acompanhado de outro homem nas proximidades da ponte do bairro Nossa Senhora de Fátima, quando os policiais do 3º BPM estavam realizando policiamento de segurança pela cidade com motocicletas e resolveram abordar os dois, que estavam em atitude suspeita.

A equipe percebeu que um deles aparentava estar com uma arma na cintura. Assim que viram os policiais se aproximando, os homens tentaram fugir e jogaram um objeto para debaixo da ponte. Um deles ainda conseguiu fugir, no entanto, o outro foi alcançado pela guarnição, que, em seguida, realizou uma busca embaixo da ponte para descobrir o que havia sido jogado por um dos suspeitos. Os policiais encontraram um revólver calibre 32 com duas munições intactas.

Os moradores das imediações da ponte de Nossa Senhora de Fátima reconheceram o homem detido e o acusaram de praticar diversos crimes de roubos e assaltos naquela área. O acusado recebeu voz de prisão e foi conduzido ao 5° DIP, onde foi flagranteado pela autoridade policial.

