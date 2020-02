Homem é detido por posse de drogas no interior do AM

Alvarães - Policiais militares do 1º Grupamento de Polícia Militar (GPM) de Alvarães, durante patrulhamento dentro da operação “Embarque Seguro”, na tarde desta quinta-feira (13), detiveram um homem de 22 anos em posse de drogas, em uma embarcação no porto do município, distante 531 quilômetros da capital amazonense. Com o suspeito foi apreendida uma mochila contendo 60 gramas de substância entorpecente, supostamente maconha tipo skunk.

A ocorrência se deu por volta das 13h da quinta-feira, quando os policiais do 1º GPM realizavam fiscalização no interior das embarcações ancoradas no porto. Numa delas, uma lancha a jato que faz viagens entre Tefé e Uarini, os agentes notaram um homem em atitude suspeita, apresentando nervosismo acentuado. Durante revista pessoal, foi encontrado com ele o material apreendido.

Durante revista pessoal, foi encontrado com ele o material apreendido | Foto: Divulgação/PMAM

Após ser identificado, o suspeito foi detido e encaminhando, juntamente com a mochila e a droga apreendida, ao 57º Distrito Integrado de Polícia (DIP) de Alvarães, para as providências cabíveis.

*Com informações da assessoria