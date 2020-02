Assaltos a ônibus são comuns em Manaus e polícia investiga suspeitos

Segundo a polícia, a maioria dos crimes é praticada por adolescentes | Foto: Divulgação

Manaus - Um força-tarefa foi criada pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) para identificar e prender infratores que praticam roubos em ônibus do transporte coletivo de Manaus. Cerca de 100 suspeitos do crime já foram identificados durante o trabalho de investigação dos policiais civis. A força-tarefa é determinação da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM).

De acordo com o coordenador da força-tarefa, delegado Tarson Yuri, inicialmente, um levantamento dos números de Boletins de Ocorrência registrados nos Distritos Integrados de Polícia (DIPs) da capital é feito para que se tenha um mapeamento mais detalhado sobre cada registro.

“Nós fazemos um mapeamento das zonas em que essas ocorrências são registradas com mais frequência e, a partir daí, a investigação para elucidar o crime fica a cargo do DIP da área”, disse o delegado.

A equipe, composta de grupos de delegados, investigadores, delegados seccionais e outros policiais, já conseguiu identificar cerca de 100 pessoas que praticam este tipo de crime na cidade.

Segundo o delegado Rodrigo Barreto, titular da 4ª Seccional Oeste, a maioria dos crimes é praticada por adolescentes. “Os roubos envolvem muitos adolescentes, e isso dificulta o nosso trabalho. O nosso objetivo é tirar o máximo de pessoas envolvidas com esses crimes”, disse Barreto.

Resultados – Na manhã do último dia 31, policiais do 19º DIP, sob a coordenação do delegado Guilherme Torres, cumpriram um mandado de prisão provisória em nome de Felipe Henrique da Silva Costa, 18, pela participação em roubo a um ônibus de transporte coletivo da linha 118.

O crime ocorreu no dia 9 de janeiro deste ano, nas proximidades da avenida Brasil, bairro Compensa, na Zona Oeste da capital.

*Com informações da assessoria