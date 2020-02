Palco de conflitos entre FDN e CV, Compensa tem mais um baleado

O baleado deu entrada no HPS 28 de Agosto | Foto: Divulgação

Manaus – Rafael Martins dos Santos, de 35 anos, foi baleado com um tiro no peito na tarde desta sexta-feira (14), por volta das 14h, após uma perseguição em um beco na rua Monte Alegre, bairro Compensa , Zona Oeste de Manaus. A ação pode ser mais uma retaliação entre as facções criminosas Comando Vermelho (CV) e Família do Norte (FDN).

Segundo informações da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), testemunhas relataram que Rafael estava em uma motocicleta, quando passou a ser perseguido por um homem, ainda não identificado, em outra motocicleta. Em determinado momento, a vítima correu para um beco e o homem desceu e atirou. O suspeito fugiu sem ser identificado.

Os policiais militares ainda chegaram a ir até o local da ocorrência, mas Rafael já tinha dado entrada no Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus. Segundo uma fonte policial, o tiro atingiu o peito e desviou para o ombro.

Ataques no bairro

Considerada o berço da facção criminosa Família do Norte, o bairro da Compensa tornou-se palco constante de ataques de membros do Comando Vermelho, que tentam dominar os territórios do tráfico de drogas da rival FDN.