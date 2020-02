Garoto é pego furtando, apanha e é amarrado com fio em cadeira, no AM

Com a criança, a polícia recuperou uma mochila com materiais furtados | Foto: Divulgação

Manaus – Um menino de 10 anos foi flagrado cometendo furto na tarde desta sexta-feira (14), por volta das 14h, em uma casa situada no bairro Centro, em Maués (município distante 276 quilômetros em linha reta de Manaus).

Conforme a Polícia Militar, a criança e um homem estavam furtando a casa quando foram surpreendidos pelo proprietário do imóvel. O comparsa da criança fugiu com uma quantia em dinheiro, já o menino foi amarrado em uma cadeira de plástico por moradores da área, com fios elétricos, até a chegada da polícia.

Durante a ação, foi recuperada uma bolsa com materiais furtados que estava com a criança. Ele ainda foi agredido fisicamente na boca e na canela. O menor foi conduzido ao prédio da 48ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), onde recebeu amparo do Conselho Tutelar da cidade e em seguida foi liberado.