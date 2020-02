Vídeo: criminosos invadem shopping de Manaus e roubam joalheria

A dupla armada chegou à joalheira e roubou várias peças | Foto: Divulgação





Manaus - Uma dupla criminosa invadiu, na noite desta sexta-feira (14), um shopping localizado no bairro Chapada, Zona Centro-Sul de Manaus, e roubou várias réplicas de joias de uma joalheria, que fica dentro do centro de compras.



Ainda não há informações sobre o prejuízo total. Policiais da 22ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados e estão colhendo as primeiras informações sobre o crime.

Conforme um policial, que pediu para não ter o nome divulgado, os criminosos agiram por volta das 19h, horário que ocorre a troca de turno da corporação. A situação dificultou a busca imediata pelos assaltantes.

O shopping continuou funcionando. Apenas a joalheria foi fechada | Foto: Daniel Landazuri





“Eles invadiram o shopping e levaram várias peças que estavam no mostruário da joalheria. As primeiras informações que temos é que a dupla fugiu em uma moto modelo Titan, de cor preta”, disse o policial.

Ainda segundo a 22ª Cicom, os dois criminosos estavam armados e chegaram a render um segurança que estava próximo da loja.

“Os suspeitos deixaram a moto do lado de fora do shopping, em um posto de gasolina. Após o roubo, eles fugiram correndo, pegaram a motocicleta e seguiram no sentido da Zona Leste”, informou o tenente Aldemir Motta.

A reportagem procurou a assessoria do shopping que informou que deve se pronunciar após concluir a apuração do caso. O centro de compras continua funcionando normalmente na noite desta sexta. Os funcionários da loja foram procurados, mas ninguém quis comentar o caso.

