Vídeo: PMs são aplaudidos após frustarem assalto a ônibus em Manaus

Policial é aplaudido pelas pessoas que estavam no ônibus. | Foto: Divulgação

Manaus - Quatro suspeitos de assalto a ônibus, que não tiveram os nomes divulgados, foram presos, na noite desta sexta-feira (14), enquanto se preparavam para cometer mais um crime na linha 356. Os suspeitos foram capturados na avenida Torquato Tapajós, após um cerco policial feito pelas equipes da 18ª e 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom's).

A interceptação do coletivo aconteceu nas proximidades do Centro de Treinamento do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), após as equipes policiais notarem atitudes suspeitas.



Com o quarteto foram aprendidos uma arma caseira e um simulacro de arma de fogo. Um vídeo, divulgado nas redes sociais, mostra o momento em que os policiais apreendem as armas e são ovacionados pelos passageiros.

"Todos estavam a caminho de casa e o nosso trabalho é esse: abordar os vagabundos e encontrar essas armas, evitando assaltos e a violência", diz um policial na gravação, que, em seguida, é aplaudido pelas pessoas que estavam no ônibus.

As arma apreendidas e os suspeitos foram encaminhados ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o caso foi registrado.

