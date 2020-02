Polícia Federal prende dupla por tráfico internacional de armas no AM

Armamentos, munição e dinheiros apreendidos | Foto: Divulgação

Tabatinga - Dois homens foram presos, nesta quinta-feira (13), em Tabatinga distante 1.108 quilômetros em linha reta de Manaus), durante inspeção em embarcações realizada pela Polícia Federal com a cooperação da Força Nacional e do Exército Brasileiro, na região do Alto Solimões.

No decorrer da ação de vistoria a embarcações, passageiros e bagagens, os policiais identificaram na área de desembarque, um homem de 46 anos, que transportava em sua bagagem, escondidos em plástico bolha, armas, acessórios e munições de uso restrito e de uso proibido, importados ilegalmente. Os objetos ilícitos seriam entregues a outro homem, de 49 anos, que aguardava na saída do Porto e que também foi identificado.

No total, foram apreendidos uma carabina Colt, calibre .223, com quatro carregadores; duas pistolas, marca/modelo Girsan MC 285A, de fabricação Turca, também com quatro carregadores; três pistolas, marca/modelo Taurus 809, com as numerações de série raspadas e mais seis carregadores; além de 84 munições calibre .556, e das quantias de R$ 906,00 (novecentos e seis reais) e COL$12.000,00 (doze mil pesos colombianos).

Sendo assim, os policiais deram voz de prisão aos dois homens, que foram conduzidos até a Delegacia de Polícia Federal em Tabatinga.

*Com informações da assessoria