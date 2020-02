Dupla morre ao trocar tiros com a polícia no bairro São Francisco

Manaus - O vendedor Jhonathan Ferreira da Silva, de 19 anos, e um adolescente de 17 anos morreram, na madrugada deste sábado (15), após trocarem tiros com a polícia em uma perseguição policial. O caso ocorreu na rua Valério Botelho de Andrade, no bairro São Francisco, Zona Sul de Manaus.



Segundo a polícia, a dupla estava sendo apontada como autora de roubos naquela região da cidade. Durante a abordagem, eles que estavam em uma motocicleta não atenderam a ordem de parada e entraram em fuga até começarem a trocar tiros com os policiais.



Os suspeitos foram baleados e encaminhados ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, bairro Adrianópolis, na Zona Centro-Sul, mas já chegaram sem vida na unidade hospitalar. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para a remoção dos corpos.



Apreensões

A polícia apreendeu com a dupla um revólver calibre 38, com duas munições deflagradas e três intactas, além de uma pistola calibre 380, com três munições intactas. Os itens foram apresentados no 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).