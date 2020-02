Um baleado e outro esfaqueado dão entrada no ‘Gigante da Zona Leste’

Manaus - A madrugada deste sábado (15) foi agitada no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, o “Gigante” da Zona Leste de Manaus, onde foram registradas duas entradas violentas, sendo uma por arma branca e uma por arma de fogo.



O primeiro caso foi o de Jessiney da Encarnação, de 41 anos, que deu entrada com uma facada nas costas. O crime aconteceu na rua Iraque, invasão Novo Reino, Zona Leste de Manaus. Não há informações sobre a motivação do crime e circunstâncias.

Já por volta das 3h15, Anderson Soares de Souza, de 20 anos, deu entrada um tiro na mão direita. O homem chegou escoltado por uma equipe do Comando de Policiamento (CPA) da Zona Leste, foi atendido e liberado. Não há informações sobre as circunstâncias do ferimento.