Após aterrorizar moradores, dupla é presa com armas e drogas em beco

Manaus - Dois homens identificados como Erick Duarte Cardoso e Jociney Medeiros Rodrigues, foram presos na noite de sexta-feira (14), por volta das 23h15, com armas e drogas em um beco na rua Santa Luzia, bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus.



Conforme a equipe das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), as diligências iniciaram após denúncias anônimas. Elas informaram que os criminosos estavam vendendo drogas e intimidando moradores com armas de fogo.

Ao chegarem no local, os policiais militares visualizaram Erick e Jociney em atitude suspeita e durante a abordagem foi constatado que um deles estava com um revólver calibre 38, com quatro munições intactas na cintura.

Em mãos

Além da arma, a dupla estava com 143 trouxinhas de maconha, 51 trouxinhas de cocaína e 300 gramas da mesma substância.

Os suspeitos foram presos e flagranteados por porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, no 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Eles serão levados para audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, Zona Sul de Manaus.