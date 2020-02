Quatro são presos por porte ilegal de arma de fogo, na Torquato

Manaus - Quatro infratores foram presos na avenida Torquato Tapajós, bairro Colônia Terra Nova, por porte ilegal de arma de fogo. A prisão foi feita por policiais militares da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), por volta das 20h30 de sexta-feira (14), após denúncia via 190.

PM apreendeu arma caseira, simulacro de pista de munição calibre 28 não deflagrada | Foto: Divulgação

Ao chegar na parada de ônibus informada, populares relataram aos policiais que os infratores embarcaram na linha 356, foi então que a viatura se deslocou com brevidade e conseguiu interceptar o coletivo nas proximidades do Hospital Delphina Aziz, onde foi feita a abordagem juntamente com as viaturas da 26ª Cicom.

Após abordagem, foram encontrados com os infratores uma arma de fabricação caseira calibre 28, um simulacro de pistola e uma munição de calibre 28 não deflagrada. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos infratores, que foram conduzidos ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.

*Com informações da assessoria de imprensa