Garota de 18 anos é encontrada morta em hotel no Centro de Manaus

Manaus - A jovem Eline Monique de Oliveira, de 18 anos, foi encontrada morta na manhã deste domingo (16), no Sun Hotel, localizado da rua Lima Bacuri, Centro, Zona Sul da capital, sob suspeita de homicídio.



Segundo informações dos agentes da Polícia Militar, da 24° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a mulher estava hospedada há três dias, no 3° andar, suíte 406. Ela estava com um acompanhante, até o momento não identificado, e até então principal suspeito do crime.

De acordo com informações do proprietário do local, pela manhã o homem desceu para dizer que a moça havia se suicidado e depois saiu correndo do local.

Eline Monique ainda foi encontrada com vida, agonizando, mas morreu logo em seguida | Foto: Erica Aquino

A vítima foi encontrada ainda com vida, agozinando, com uma lesão profunda na cabeça e massa encefálica pelo chão, por volta das 7h da manhã, pela equipe da Polícia Civil que foi acionada por uma funcionária identificada como Ângela, mas morreu logo em seguida.

Consumo de drogas

O titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Guilherme Antoniazze, responsável pelo caso, informou que foram encontrados no local do crime, indícios de consumo de drogas e muitos objetos pessoais.

O cabo Robson Castro da 24° Cicom, a polícia leva em consideração a possibilidade de ter sido um acerto de contas. Segundo ele, não foi encontrado nenhuma arma no local do crime pelo Departamento de Polícia Técnico Científica e o principal suspeito não foi identificado.



As investigações serão iniciadas por meio da DEHS. O corpo da vítima foi removido pelo Instituto Medido Legal (IML), localizado na Zona Norte.