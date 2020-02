PM detém quatro suspeitos com arma caseira e veículo com restrição

Manaus - Policiais do 2° Batalhão de Polícia de Choque (2º BPCHQ) detiveram dois homens, um de 25 anos e outro de 23 anos, e apreenderam dois menores de idade, na avenida Topázio, bairro Nova Floresta, por porte ilegal de arma de fogo e por estarem de posse de um veículo com restrição de roubo, além de estarem praticando arrastão com arma de fogo.



A equipe da VTR 6971 foi acionada via rede rádio do Ciops e foi informada que havia um veículo de placa OAF 6043, modelo Etios, cor prata, com quatro indivíduos que estariam cometendo arrastão com arma de fogo.



A equipe se deslocou ao local informado, e durante o deslocamento, deparou-se com o veículo em sentido contrário. Quando foi feita a tentativa de parar o veículo, o mesmo veio a atentar contra a equipe, colidindo na viatura e em outro veículo.



Fabricação caseira

Após intervenção policial, foi feita a abordagem pessoal e no interior do veículo foram encontrados uma arma de fogo de fabricação caseira, calibre 12, uma munição calibre 12, Marca CBC, R$ 447,25 em espécie e quatro celulares.



Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos suspeitos e prestado os primeiros-socorros aos feridos, que foram conduzidos ao hospital Platão Araújo. Em seguida, eles foram apresentados no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para procedimentos cabíveis.







*Com informações da assessoria