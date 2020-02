Homem se recusa pagar programa e acaba agredido e esfaqueado em Manaus

Manaus - Um homem de 26 anos deu entrada no Hospital e Pronto-socorro (HPS) 28 de Agosto vítima de agressão física. Ele foi agredido após se recusar a pagar um “programa”. O fato aconteceu durante a madrugada de segunda-feira (17).

Conforme informações da polícia, a confusão começou no Terminal Rodoviário de Manaus, situado na avenida na Djalma Batista, bairro Flores, Zona Centro-Sul da cidade.

Segundo testemunhas, após o homem ter se recusado a pagar pelo serviço, a garota de programa ficou revoltada e informou a situação aos “comparsas”.

Os suspeitos foram atrás do homem e o agrediram. A vítima também foi esfaqueada na altura do ombro.

Após o fato, o homem foi socorrido e levado para o Hospital 28 de Agosto, onde recebeu os primeiros socorros e não corre o risco de morte.

Pela manhã, a equipe de reportagem do Portal EM TEMPO esteve na rodoviária. No entanto, nenhum dos trabalhadores no local soube dar mais informações sobre a tentativa de homicídio. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.