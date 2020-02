Após amedrontar moradores, jovem é preso com espingarda calibre 16

Manaus - Um jovem de 24 anos, que não teve o nome revelado pela polícia, foi preso na tarde desta segunda-feira (17), por volta de 13h, no beco Amazonas, no bairro São Francisco, Zona Sul de Manaus. Com ele, foi apreendida uma arma de fogo.

Conforme os policiais militares da Força Tática , a equipe recebeu denúncia anônima informando que um grupo criminosos estava amedrontando moradores daquela área com armas de fogo.

Os policiais se deslocaram até o local onde encontraram apenas o jovem. Durante a abordagem policial, ele indicou a equipe um terreno baldio onde a espingarda calibre 16 foi encontrada.

O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido ao prédio do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Praça 14 de Janeiro, Zona Sul de Manaus, onde foram adotados os procedimentos cabíveis.