Em Manaus, jovem é preso com drogas e arma escondida embaixo de cama

Manaus - Carlos Santiago Teixeira, de 22 anos, foi preso na tarde desta segunda-feira (17), por volta das 14h, na rua Pingo de Ouro, no bairro Lago Azul, Zona Norte de Manaus. Com ele, a polícia apreendeu uma espingarda calibre 12 e drogas.

Policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) receberam denúncias anônimas informando que o suspeito estava comercializando drogas e portando uma arma de fogo.

Ao se deslocarem até o ponto indicado, os policiais localizaram Carlos em atitude suspeita e, durante abordagem policial, foram encontradas duas trouxinhas de drogas, entre maconha e crack.

O suspeito conduziu a equipe até o quarto da casa onde morava, naquela mesma rua, e revelou uma espingarda calibre 12 - que estava escondida embaixo de uma cama, com três munições intactas e uma deflagrada.

Carlos recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido ao prédio do 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi autuado por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e tráfico de drogas. Ao término dos procedimentos cabíveis, ele será levado para audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, Zona Sul de Manaus.