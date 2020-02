Receita Federal apreende encomendas com drogas em Manaus

As drogas estavam escondidas em encomendas que saíram da região Sul e Sudeste do país | Foto: Divulgação

Manaus – Nesta segunda-feira (17), uma equipe da Receita Federal em Manaus, apreendeu em uma operação no Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas (CTCE) dos Correios em Manaus, 550 comprimidos de ecstasy e 20 gramas de MDMA.



As drogas estavam escondidas em encomendas que saíram da região Sul e Sudeste do país. Os comprimidos de ecstasy estavam em três envelopes vindos de Curitiba, já as 20 gramas de MDMA tinham vindo de São Paulo.

Quem localizou as substâncias foi agente canino “Odin”, conhecido por farejar substâncias entorpecentes e auxiliar em ações policiais de grande porte.

As drogas tinham como destino final Manaus e foram conduzidas para a base da Receita Federal.