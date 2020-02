Canoeiro acusado de matar filho vai a Júri popular nesta quarta-feira

osias está sendo acusado de homicídio triplamente qualificado e tentativa de homicídio quintuplamente qualificado | Foto: Arquivo EM TEMPO

Manaus - O Conselho de Sentença da 1.ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus, julga nesta quarta-feira (19) a Ação Penal que tem como réu Josias de Oliveira Alves, acusado de jogar o filho de, então, 4 meses, no Rio Negro .

A sessão de julgamento popular será presidida pelo juiz titular da 1.ª Vara do Tribunal do Júri, Celso Souza de Paula, e está programada para iniciar, às 9h, no plenário principal do Fórum Ministro Henoch Reis, bairro de São Francisco.

A sessão contará com o depoimento de cinco testemunhas apontadas pelo Ministério Público e duas do Juízo da 1.ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus.

Acusação

Josias está sendo acusado de homicídio triplamente qualificado, pela morte da criança. E por tentativa de homicídio quintuplamente qualificado, em relação à ex-companheira.

Entenda o caso

Josias de Oliveira Alves é acusado de jogar o filho de quatro meses, Pablo Pietro, no Rio Negro, após uma briga com a mãe da criança, Cleudes Maria Batista, em agosto de 2015. O casal teria discutido por causa do pagamento de pensão alimentícia.

*Com informações da assessoria