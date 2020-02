Idoso é condenado por estuprar e engravidar a própria neta no AM

O idoso, de 67 anos, foi condenado a 11 anos em regime fechado, por ter abusado sexualmente a própria neta desde os 10 anos | Foto: Divulgação/PC-AM

Borba - Na manhã desta terça-feira (18), por volta das 8h30, a equipe de investigação da 74ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Borba , cumpriu mandado de prisão, em razão de sentença condenatória, em nome de um idoso de 67 anos. O infrator foi condenado a 11 anos em regime fechado, por ter abusado sexualmente e engravidado a própria neta, quando ela tinha apenas 12 anos.



De acordo com a escrivã Carla Vieira, que está respondendo interinamente pela titularidade da unidade policial, o idoso foi preso em via pública, no bairro Centro, em Borba (município distante 151 quilômetros em linha reta da capital). A neta do infrator, que atualmente tem 22 anos, começou a ser abusada sexualmente quando tinha apenas 10 anos. Em decorrência dos estupros, a vítima acabou engravidando do avô, tempos depois, quando completou 12 anos.

“Assim que tomamos conhecimento do fato, iniciamos os procedimentos de diligências, a fim de averiguar o caso. Além das diligências indicarem a existência do delito, um teste de DNA constatou que o infrator era realmente o pai do filho da vítima, o que confirmou o cometimento dos estupros. Ainda naquele ano, o idoso se tornou foragido da Justiça. E nesta terça-feira, depois de recebermos informações, por meio de denúncia anônima, acerca do paradeiro dele, conseguimos efetuar a prisão do mesmo”, explicou a escrivã Carla.

Ainda conforme a gestora interina, após ser conduzido à sede da delegacia, o idoso alegou, em depoimento, que nas ocasiões em que cometia os crimes, estaria incorporado por entidades. A ordem judicial em razão de sentença condenatória, em nome dele, foi expedida no dia 11 de fevereiro deste ano, pelo juiz Leonardo Mattedi, da Comarca de Borba.

Condenação

O idoso foi condenado a 11 anos em regime fechado, por estupro de vulnerável. Após os procedimentos cabíveis, ele permanecerá na carceragem da unidade policial, onde irá cumprir a pena.

*Com informações da assessoria