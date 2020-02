Rocam detém homem com arma e munições na Zona Norte de Manaus

Manaus - Policiais da Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) detiveram, na manhã desta terça-feira (18), um homem com arma de fogo e munições na rua Alarico Furtado, bairro Val Paraíso, Zona Norte de Manaus.

A denúncia foi feita via WhatsApp informando que um homem transitava em posse de uma arma de fogo. Os policiais foram ao local e encontraram uma pessoa com as características repassadas. Durante a abordagem, o suspeito informou que tinha uma arma de fogo guardada em seu escritório.

A polícia foi até o lugar e encontrou um revólver, calibre 32 e duas munições calibres 32 intactas.O homem e os materiais apreendidos foram encaminhados para o 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para procedimentos cabíveis.

*Com informações da assessoria