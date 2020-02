Adolescente falta audiência e é apreendido novamente em Manaus

O indivíduo foi conduzido para a Deaai, | Foto: Leonardo Mota

Manaus - Um adolescente, de 17 anos, foi apreendido, na manhã desta terça-feira (18), no conjunto Viver Melhor, bairro Lago Azul, Zona Norte de Manaus, em razão de descumprimento de medida cautelar imposta a ele.

Conforme a Polícia Civil, o menor havia sido apreendido em junho de 2019, com 54 trouxinhas de entorpecentes, além de uma arma de fabricação caseira, porém, estava respondendo pelo crime em liberdade.

“Devido ao não comparecimento do adolescente nas audiências do processo relacionado ao caso, uma ordem judicial foi expedida em nome dele, no dia 10 de janeiro deste ano, pelo juiz Eliezer Fernandes Júnior, do Juizado da Infância e Juventude Infracional (Jiji)”, explicou Elizabeth de Paula, titular da Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

Procedimentos

O indivíduo foi conduzido para a Deaai, onde foram realizados os procedimentos cabíveis. Em seguida, ele será encaminhado ao Jiji, onde deverá prestar esclarecimentos por ter descumprido as medidas cautelares impostas a ele.

*Com informações da assessoria