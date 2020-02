Após série de mortes violentas, Manaus registra 72h sem ocorrências

Manaus - Após números alarmantes de mortes violentas registradas na capital no mês de janeiro e nos primeiros 16 dias de fevereiro deste ano, a capital amazonense está há 72h sem registro de mortes violentas.

Conforme um levantamento feito pelo Portal EM TEMPO , no mês de janeiro, a capital amazonense registrou 117 mortes violentas . A maioria ocorreu na Zona Norte da cidade. A média foi de quase 4 mortes por dia.

Durante os primeiros dias de fevereiro, foram contabilizadas mais de 50 mortes violentas. Assim como os crimes de janeiro, o que foram registrados neste mês, a maioria, têm relação com o tráfico de drogas.

Último caso

Uma jovem de 18 anos, identificada como Eline Monique de Oliveira, foi encontrada morta, na manhã do último domingo (16), dentro de um dos quartos do Sun Hotel, situado na rua Lima Bacuri, bairro Centro, Zona Sul. No entanto, ela não resistiu aos ferimentos.

Eline foi agredida com tanta brutalidade na região da cabeça, que a massa encefálica da jovem ficou exposta.

Conforme informações da Polícia Civil (PC), a principal suspeita foi de acerto de contas. No local, foram encontrados drogas e pertences pessoais. O suspeito do crime, segue sem identificação.