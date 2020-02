Em hospital, homem é preso com motocicleta roubada e simulacro de arma

O homem chegou baleado no hospital | Foto: Divulgação

Manaus – Athiel Silva Queiroz foi preso na madrugada desta quarta-feira (19), por volta de meia-noite, após dar entrada no Hospital e Pronto-Socorro Delphina Aziz, na Zona Norte de Manaus. Ele chegou sozinho pilotando uma motocicleta com um tiro no antebraço esquerdo.

Os policiais militares realizaram a verificação da placa da motocicleta, em que o paciente chegou, e constataram que o veículo possuía restrição de roubo. Durante o atendimento médico, a polícia ainda apreendeu um simulacro de arma de fogo com o homem.

Após receber atendimento médico, Athiel foi conduzido ao 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.