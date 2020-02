Dupla é presa com motocicleta furtada na Cachoeirinha

Ambos foram flagrados com a motocicleta furtada. | Foto: Suyanne Lima

Manaus (AM) - Dois homens, um de 42 anos e o outro de 19 anos, foram presos na tarde desta terça-feira (19), por volta das 14h, na avenida Codajás, bairro Cachoeirinha (zona Sul) após serem flagrados com uma motocicleta com restrição de furto.

| Foto: Suyanne Lima

Segundo os policiais militares da Força Tática, a equipe estava realizando patrulhamento de rotina quando avistou a dupla em atitude suspeita. Durante a abordagem, os homens informaram que haviam comprado o veículo mas foi constatado que a motocicleta modelo Honda CG Fan 125, de placas JXB-4282, estava com registro de furto.

Ambos foram conduzidos ao prédio do 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram submetidos aos procedimentos cabíveis.