Homem assalta jovens para beber cachaça no Novo Israel

O homem foi preso em um supermercado onde estava bebendo cachaça. | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Um homem de 50 anos que não teve o nome revelado pela polícia foi preso na tarde desta quarta-feira (19), por volta das 15h, no bairro Novo Israel (zona Norte). O motivo foi o fato de ele ter assaltado duas jovens, sendo uma de 17 anos e a outra de18 anos de idade, na rua Príncipe da Paz no mesmo bairro, para beber cachaça e consumir entorpecentes.

As vítimas contaram ao Em Tempo que estavam em frente a casa aguardando um carro de aplicativo quando o homem chegou em uma motocicleta e abordou as vítimas pedindo que elas entregassem os aparelhos celulares.

“Ele não mostrou a arma, apenas fez menção que estava armado e resolvemos entregar os celulares. Assim que ele saiu nós conseguimos anotar a placa da motocicleta e passamos a procurar ele nas proximidades assim que o carro por aplicativo chegou. Vimos a motocicleta estacionada em um supermercado nas proximidades e depois disso passamos a persegui-lo. Ele acabou percebendo e fez com que a gente se perdesse”, disse a adolescente.

As vítimas foram ao 18º Distrito Integrado de Polícia (DIP) formalizar o Boletim de Ocorrência (BO), e acompanhada de policiais militares localizaram a casa onde o homem mora no bairro Novo Israel. A esposa do suspeito informou aos policiais que ele é usuário de drogas.

Preso com a cachaça e os celulares na mão

Logo em seguida, o homem foi preso em um supermercado no Novo Israel, onde estava bebendo cachaça com os aparelhos celulares das vítimas nas mãos. A motocicleta dele foi apreendida e estava sem a numeração do chassi.

Ele foi conduzido ao prédio do 6º Distrito Integrado de Polícia, onde foi autuado em flagrante por roubo. Ao término dos procedimentos cabíveis, ele será levado para audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco (zona Sul).