Exclusivo: Vídeo mostra quem matou cabeleireira no Cidade de Deus

Não demorou nem 20 segundos para que o assassino levasse uma bolsa e cessasse com os planos e sonhos da empresária de 26 anos | Foto: Divulgação

Manaus – Manhã do dia 28 de janeiro, mais um dia comum na vida da empresária e cabeleireira Beatriz Lima da Silva, de 26 anos. Ela acordou, saiu para ir deixar o filho na escola e nem imaginava que minutos depois seria o alvo de um assassino. Sem pena, ele tirou a vida dela com um tiro na cabeça. O crime aconteceu em frente à casa onde ela morava, no bairro Nossa Senhora de Fátima 2, no bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus. Uma câmera de segurança flagrou o suspeito e a ação minutos antes dele cometer o crime.

As imagens, disponibilizado por uma fonte com exclusividade ao Portal Em Tempo, é possível observar a chegada do assassino às 8h08 daquele dia. Ele estava vestindo uma camisa azul de mangas longas, calça jeans e carregava um capacete nas mãos. O vídeo mostra o criminoso chegando de forma tranquila até a esquina da casa de Beatriz. Ele observa a movimentação de pedestres e de carros que passam pela rua Brasil, paralela à casa da empresária. Parece que ele já estava esperando para atacar. O que não sabe ainda é se a cabeleireira já era o alvo do assassino ou se saiu de casa no momento errado.

‘Fita Dada’?

Ao cruzar a rua da empresária, o suspeito já olha para a casa dela. Ele fica na esquina, aguardando o momento certo para agir. Beatriz foi surpreendida pelo assassino rápido, que correu em sua direção. Não demorou nem 20 segundos para que ele levasse a bolsa dela e colocasse um fim nos planos e sonhos da empresária de 26 anos, que foi atingida com um tiro fatal na cabeça.

A mulher ainda chegou a ser socorrida e levada até o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, onde chegou sem vida.

O Em Tempo recebeu informações de fontes próximas à família da vítima de que, dias após o crime, homens suspeitos teriam ido até a casa da empresária atrás da família. O motivo ainda é desconhecido, mas a ação amedrontou os familiares que estariam de mudança da cidade. A princípio, o caso foi tratado como latrocínio, mas nenhum detalhe da investigação e da vida pregressa da empresária foi divulgado pela polícia. Muitas pessoas do bairro acreditam que o assassino foi no local com um único objetivo: matar a cabeleireira. Descartando assim a primeira hipótese levantada pela polícia.

Investigações

Questionada pela reportagem sobre o andamento das investigações, a assessoria de imprensa da Polícia Civil do Amazonas se limitou a dizer, por meio de nota, que, de acordo com o delegado Paulo Martins, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o caso está em investigação e mais informações não podem ser repassadas no momento.

Veja o vídeo que flagrou a ação do criminoso: