Sentença de canoeiro, acusado de matar filho, deve sair nesta quinta

Acusado discutiu com a ex-mulher por causa do pagamento de pensão alimentícia. | Foto: Arquivo EM TEMPO

Manaus - O primeiro dia de julgamento do canoeiro Josias de Oliveira Alves, acusado de jogar o próprio filho, Pablo Pietro, de quatro meses, no Rio Negro, em agosto de 2015, foi encerrado por volta das 17h30 desta quarta-feira (19). A sessão retorna às 9h desta quinta-feira (20).

A sentença deve ser pronunciada, por volta das 12h, pelo juiz titular da 1.ª Vara do Tribunal do Júri, Celso Souza de Paula, no Tribunal do Júri, no auditório do Fórum Ministro Henoch Reis, bairro São Francisco, Zona Sul de Manaus.

Durante a tarde desta quarta, o júri ouviu a mãe da criança, Cleudes Maria, de 26 anos, e o réu. Trajando camisa na cor salmão e calça jeans, Josias, a todo instante, estava com a cabeça erguida e olhava em direção ao júri. Apresentava estar calmo e atento aos áudios dos depoimentos.

Pela manhã, cinco testemunhas foram ouvidas, duas estavam presentes, entre elas, o taxista que levou a mãe da criança, Cleudes Maria Batista de Moraes, do município de Manacapuru até o porto onde ela encontrou o canoeiro. Outra testemunha foi o policial, Douglas Almeida da Cruz, que atendeu a ocorrência no dia do crime. As outras testemunhas foram ouvidas por áudios gravados durante depoimento.

Na época, Cleudes afirmou à guarnição que o réu quis asfixiá-la com uma corda e que a criança foi tirada do braço dela e jogada no rio.

Entenda o caso

Josias de Oliveira Alves é acusado de jogar o filho de quatro meses, Pablo Pietro, no Rio Negro, após uma briga com a mãe da criança. O casal teria discutido por causa do pagamento de pensão alimentícia.