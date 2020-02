Jovem invade casa para se proteger, mas é executado em Manaus

O proprietário da moto encontrada na cena do crime foi localizado e deve ser ouvido pela Polícia Civil | Foto: EM TEMPO

Manaus - Após quase três dias sem registros de mortes violentas em Manaus , a calmaria, que já contagiava a cidade, acabou na noite desta quarta-feira (19), com o homicídio de Bruno de Souza Lima, de 19 anos. O jovem foi executado com oito tiros depois de invadir uma casa para tentar se proteger. O caso aconteceu por volta das 22h30, na rua Amazonino Mendes, bairro da Paz, Zona Centro-Oeste de Manaus.

Conforme a Polícia Militar, Bruno pilotava uma motocicleta roubada e estava sendo perseguido por uma dupla, que também estava em uma moto.

Ao se aproximarem do jovem, os suspeitos fizeram disparos em via pública e Bruno abandou a moto e correu para dentro de uma residência. Determinados em executar a vítima, os homens invadiram o imóvel e acharam Bruno escondido embaixo de uma cama.

Sem nenhuma chace de defesa, Bruno foi atingido com oito tiros pelo corpo e morreu dentro da residência. Os suspeitos fugiram do local, sem serem identificados.

De acordo com policiais da 17ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atenderam a ocorrência, a moto que Bruno conduzia havia sido roubada no bairro Parque 10, Zona Centro-Sul da capital. Após a perícia, a chave de uma segunda moto foi encontrada pendurada no pescoço do jovem.

O proprietário da moto encontrada na cena do crime foi localizado e deve ser ouvido pela Polícia Civil, o veículo foi levado para a delegacia.

O corpo de Bruno foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar a autoria do crime.