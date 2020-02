Teve o carro ou moto roubados? Veja os veículos recuperados pela PM-AM

Manaus- A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) recuperou quatro carros e duas motocicletas nas ultimas 24 horas, em Manaus. Nas ações, quatro pessoas foram presas por crimes como roubo e receptação.



As ocorrências foram registradas nos bairros Centro, Cidade de Deus, Coroado, Lago Azul, Petrópolis e São José.

Três homens, com idades entre 21 e 25 anos, foram presos por policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) após efetuarem roubo na segunda etapa do bairro Coroado, zona leste de Manaus. Com o trio, foram encontrados o carro roubado Fiat, placa JHW-1C06, uma televisão, além de um aparelho celular. Todos foram encaminhados até o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.

Com restrição de roubo, foi localizada a motocicleta Honda, cinza, placa JXJ-5032, no Km 32 na rodovia AM-010. Na ocorrência, um jovem de 24 anos foi preso por militares do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran).

Na zona norte, bairro Cidade de Deus, policiais da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) encontraram, abandonado, o carro Prisma, prata, placa NOS-5584. O automóvel foi encaminhado até a Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV) para o devido processo legal.

Veículos localizados

Carro: Fiat, placa JHW-1C06

Carro: Prisma, prata, placa NOS-5584

Carro: Fiat Uno, cinza, placa CES-3018

Carro: Gol, prata, placa JXW-0860

Motocicleta: Honda, cinza, placa JXJ-5032

Motocicleta: Honda, preta, placa JXB-4282

*Com informações da assessoria