Jovem de 20 anos é executado a tiros no bairro Compensa

O jovem tinha envolvimento com o tráfico de drogas | Foto: Rogério Barros

Manaus - José Henrique de Souza Gonçalves, de 20 anos, foi assassinado com seis tiros na tarde desta quinta-feira (20), no beco Igarapé 2, situado no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus.

Segundo informações de policiais 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o jovem estava caminhando, em via pública, quando uma dupla em uma motocicleta chegou e atirou. Após ser atingida, a vítima caiu no local.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para socorrer José, mas apenas constatou a morte no local.

Os policiais militares informaram que o jovem não tinha passagem pela polícia, mas, conforme os familiares, tinha envolvimento com o tráfico de drogas.

No local do crime, a família de José Henrique estava revoltada com os profissionais da imprensa e agrediu uma equipe de reportagem.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Confira a reportagem no local: