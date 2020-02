Feto é encontrado na Marina do Davi, em Manaus

Um feto foi encontrado na Zona Oeste | Foto: Divulgação

Manaus - Um feto foi encontrado na tarde desta quinta-feira (20), por volta das 15h, na Marina do Davi, no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus, por pessoas que estavam passam passando no local.

Os policiais militares da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para atender a ocorrência e confirmaram a veracidade da informação.

Ambulantes da área informaram à polícia que o feto poderia ser de uma moradora da área.

Ainda não há informações sobre a autoria do fato e o caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.

Veja a matéria: