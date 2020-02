Polícia fecha boca de fumo do CV e prende assaltante de loja em Manaus

Bando foi levado para o 19º Distrito Integrado de Polícia | Foto: Divulgação

Manaus - Após 16 dias de investigação, policiais do 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP) prenderam, nesta quinta-feira (20), cinco membros da facção criminosa Comando Vermelho (CV), que estavam atuando no tráfico de drogas no bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus. Após a ação policial, a 'boca de fumo' foi fechada pela equipe.

Entre os presos está um foragido da Justiça, que não teve o nome divulgado, que é apontado como um dos envolvidos no assalto a uma loja de eletroeletrônicos, ocorrido no dia 4 deste mesmo.

No dia do crime, o suspeito e outros comparsas invadiram o estabelecimento, localizado na avenida Autaz Mirim, e, em plena luz do dia, roubaram dezenas de celulares que estavam no mostruário da loja.

Toda a ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança da loja. Nas imagens é possível ver os suspeitos rendendo o gerente do local e arrancando os aparelhos que estavam presos nos balcões.

A ação desta quinta (20), que resultou na prisão do bando, foi coordenada pelo delegado Guilherme Torres, titular do 19º DIP, unidade policial para onde a quadrilha foi encaminhada.

Outros detalhes da ocorrência deve ser repassados pela assessoria de imprensa da Polícia Civil, nesta sexta-feira (21).