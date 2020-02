Namorada atraía e 'X-Tudo' assaltava motoristas de app em Manaus

"X-Tudo" era muito violento com as vítimas | Foto: Divulgação

Manaus - Marcos Rolim Ferreira, de 27 de anos, conhecido como “X-Tudo”, foi preso pela Polícia Civil após ser investigado por pelo menos cinco roubos de carros de motoristas de aplicativo. A prisão aconteceu na manhã desta sexta-feira (21), por volta de 7h, na rua Nascimento, bairro Colônia Antônio Aleixo, Zona Leste. A namorada de Marcos, segundo a polícia, ajudava nos assaltos.

Conforme investigações da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV), na primeira etapa da ação criminosa, a namorada, que não teve o nome divulgado, acionava os motoristas e durante o percurso, “X-Tudo” anunciava os assaltos.

Não o bastante, a dupla levava as vítimas para uma zona isolada da cidade e as abandonavam após agressões.

Para fugir em “segurança”, o suspeito amarrava as vítimas e as colocavam de joelhos. Em seguida, agredida as agrediam com pedradas na região da cabeça. Caso não desmaiassem, ele aplicava golpes de estrangulamento para deixá-las inconscientes.

Ainda conforme a polícia, a companheira do suspeito foi presa no início do ano passo, em cumprimento de um mandado de prisão preventiva expedido pelo juiz da Central de Flagrantes da Capital.

“X-Tudo” já respondia por vários processos criminais de crimes como roubo, associação criminosa e roubo majorado.

Após os procedimentos legais na delegacia, o preso será encaminhado à audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch Reis, localizado no bairro São Francisco, Zona Sul.