Criminosos trocam tiros com a polícia e um fica ferido na Zona Leste

O local recebeu reforço policial | Foto: Divulgação

Manaus – Na tarde desta sexta-feira (21), policiais civis do 30° Distrito Integrado de Polícia (DIP) deflagraram ação policial na rua das Pérolas, no bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus e foram surpreendidos por criminosos que trocaram tiros com a polícia.

Segundo informações extraoficiais, pelo menos quatro pessoas foram presas e uma ficou ferida durante a ação policial. Reforços policiais foram enviados para o local e uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para socorrer um dos criminosos que ficou ferido. O homem identificado como Jackson Almeida da Silva foi conduzido ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus.

Informações preliminares indicam que os suspeitos estão envolvidos em um roubo. A Polícia Civil deverá fazer uma coletiva de imprensa para repassar mais detalhes da ação.