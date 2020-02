Polícia Civil prende dupla que comercializava drogas em via pública

Durante revista, foram encontradas trouxinhas de maconha, de cocaína e oxi em posse deles. | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - A equipe de investigação do 18º Distrito Integrado de Polícia (DIP) prendeu, em flagrante na quinta-feira (20), por volta das 17h, Erik Jordan Oliveira de Souza e Francisco Tiago Gomes da Silva, ambos de 19 anos de idade. No momento das prisões, a dupla estava em posse de 54 trouxinhas de drogas, que estavam sendo comercializadas, na rua Inca, bairro Colônia Terra Nova (zona Norte).

As investigações em torno do caso tiveram início depois que a equipe do 18º DIP obteve informações, por meio de delações anônimas, a respeito de dois jovens, com as características de Erik e Francisco, que estariam comercializando substâncias entorpecentes em via pública.

“Quando nos deslocamos até às imediações da rua Inca, para realizamos as diligências, nos deparamos com a dupla em atitude suspeita. Diante disso, procedermos com a revista pessoal nos jovens, momento em que encontramos trouxinhas de maconha, cocaína e oxi em posse deles. Vale ressaltar, que Erik já havia sido preso pela nossa equipe em novembro de 2019, pelo mesmo crime”, explicou o delegado Ricardo Cunha, titular da unidade policial.

Procedimentos – Conduzidos ao 18º DIP, a dupla foi autuada, em flagrante, por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Após os procedimentos os infratores serão conduzidos para audiência de custódia, no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco (zona Sul).

Com informações da assessoria